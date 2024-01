Sindaci, due volte possono bastare

Il discorso non fa una piena: sei bravo, ti candidi, ti rieleggono.

E’ il sale della democrazia, dicono così no? Ma esistono anche le sfumature, che hanno portato i legislatori a introdurre il vincolo dei mandati, proprio per evitare che un sindaco col tempo diventi un ras locale, collettore di poteri e interessi, in grado di partire a ogni tornata elettorale da una posizione privilegiata. La politica

è una strana bestia: auspica il rinnovo della classe dirigente,

ma probabilmente si riferisce a quella degli altri. L’esempio più recente e vistoso l’hanno fornito i giovani rivoluzionari del Movimento Cinque stelle, che avevano fatto del ricambio la cifra della loro scalata. Poi sappiamo com’è finita col doppio mandato. La verità è che il potere logora, ma fino a un certo punto. Soprattutto a livello locale, dove è più facile costruirsi una rete di influenze difficile da smantellare. E’ sempre più dura nei piccoli centri reclutare candidati, e quindi si ripiega sul sindaco a vita, ma dobbiamo avere l’onestà di dirlo. Dalla presidenza degli Stati Uniti in giù, la regola del doppio mandato può contare su motivazioni robuste. Togliere il disturbo è sempre spiacevole.