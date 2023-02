Sindaci impallinati nella guerra dei polli

I polli di Maiolo hanno ’messo le ali’ a tutta l’alta Valmarecchia. E il caso diventa sempre più politico. Dopo la costituzione del comitato ’Per la Valmarecchia’ e l’assemblea (tenutasi sabato sera al Teatro Sociale di Novafeltria) per parlare del nuovo allevamento intensivo della Fileni a Maiolo, destinato a ospitare circa 800mila polli, è sceso in campo il Pd con un attacco diretto ai sindaci. "Ci lascia sgomenti la mancanza di visione di chi governa il territorio... Dovrebbero dire con chiarezza qual è il modello di sviluppo possibile per questa vallata. Se sostenibilità e bellezza possono lasciare il posto a degli allevamenti intensivi che che staranno lì per i prossimi 100 anni". Del progetto si discute da due anni, ma dal Pd assicurano di non averlo mai visto se non "solo una volta che è stato approvato". La protesta dem ha come primo bersaglio Marcello Fattori. "Dove si trovava il sindaco di Maiolo il giorno in cui il consiglio comunale approvava la variante urbanistica che ha reso possibile il nuovo stabilimento?". Il Pd bacchetta i primi cittadini che si si dicono estranei alla questione, e quelli silenti (San Leo, Talamello). La nota firmata da Francesca Modugno, coordinatrice dei circoli Pd Valmarecchia, chiama in causa pesantemente anche il sindaco di Novafeltria. "È ammissibile che si rivolga ai propri cittadini dicendo che non sapeva nulla?".

Ma Stefano Zanchini non ci sta e passa al contrattacco. "Sono a fianco dei miei cittadini, che denunciano i rischi per la salute che questi nuovi stabiimenti avicoli possono portare, in particolare sulle emissioni di ammoniaca". Il sindaco di Novafeltria rimprovera il Pd di "strumentalizzare la vicenda. Prova a rifarsi una verginità e ad attaccare per nascondere le proprie responsabilità, dichiarandosi estraneo alle vicende amministrative". Ricorda Zanchini che "con il passaggio dalle Marche all’Emilia Romagna (il comune di Novafeltria era all’epoca guidato dalla giunta Sebastiani di centrosinistra, che aveva la maggioranza pure nella Comunità Montana Valmarecchia) si sarebbe dovuto e potuto modificare il Piano territoriale provinciale e la destinazione d’uso di quell’area, negando per sempre questi insediamenti. Questo non è avvenuto, anzi la Provincia ha individuato la Valmarecchia come luogo vocato a destinazione agricola. Successivamente il gruppo Fileni ha acquistato il sito (all’asta), avviando l’iter autorizzativo, conclusosi con parere positivo da parte di Regione Emilia Romagna, guidata dal centrosinistra, Provincia (idem) e de Comune di Maiolo, amministrata da una lista in quota Pd. E il sindaco di Maiolo Fattori ha dichiarato che lo stesso governatore Bonaccini ha fatto un sopralluogo sul sito in questione". Nessun atto inerente gli allevamenti, continua Zanchini, "è stato condiviso né in giunta né nel consiglio dell’Unione della Valmarecchia, dove il centrosinistra ha una larga maggioranza. Conclusione: "Dato l’impatto dello stabilimento era giusto coinvolgere tutti i sindaci, ma noi abbiamo saputo del progetto a cose fatte. Non possono esserci addossate delle responsabilità che non ci sentiamo di avere".

m.c.