Sindaco e assessori incontrano i cittadini

Domani sera, alle 20.30, al centro culturale Vittorio Belli in piazzale Santa Margherita, si terrà il primo incontro di ‘Parliamone insieme’, il ciclo di appuntamenti pubblici organizzato dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, vuole offrire un’occasione di confronto su temi strategici per il territorio. "Questi incontri rappresentano una continuità con le occasioni di dialogo che hanno caratterizzato anche la scorsa legislatura. Ora riprendiamo, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa" ha dichiarato il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, che sarà presente con una rappresentanza della giunta.

Durante la serata si discuterà di opere in corso, progetti futuri e nuovi servizi, tra cui il progetto di controllo del vicinato. Il ciclo proseguirà poi giovedì al Gran bar di viale Paolo Guidi, martedì al Bar 18 di via Fratelli Cervi e si concluderà giovedì 30 al bar Belverde in piazza Falcone e Borsellino. Tutti gli incontri in programma inizieranno alle ore 20.30.

