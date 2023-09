Sindaco e studenti ad Auschwitz

Il sindaco Jamil Sadegholvaad andrà ad Auschwitz. Accompagnerà gli studenti in partenza per visitare i campi di concentramento. Il viaggio è stato organizzato dall’Attività di educazione alla Memoria del Comune di Rimini. "Viaggeremo insieme, come una comunità di adulti e di giovani che si tiene per mano nei momenti importanti e che non ha paura di mettersi in gioco come persone, riflettendo sulla condizione umana in situazioni estreme come il Lager e la Shoah". Sono le parole che il primo cittadino ha rivolto ai ragazzi, scritte nel saluto inserito nel programma del viaggio che li attende.

Il viaggio studio ad Auschwitz, organizzato dal Comun, vedrà assieme al sindaco 48 studenti provenienti dalle scuole superiori del comune. La partenza è fissata il 2 di ottobre. Fino a venerdì sei ottobre i ragazzi e le ragazze saranno in Polonia visitando Auschwitz, Birkenau e Cracovia.