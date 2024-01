"Sindaco e vice difendono l’antenna non i cittadini"

"Sull’antenna ‘Spinelli’, il Comune per tutti questi anni ha preferito battersi per tutelare gli interessi privati di un operatore telefonico anziché quelli dei propri cittadini". Ribatte a muso duro Silvia Piccinini, consigliere regionale del M5S attaccata dal sindaco Ugolini e dalla senatrice Spinelli dopo le sentenza del Consiglio di Stato. Il provvedimento ha ribaltato quello del Tar stabilendo che l’antenna a fianco del cimitero può stare al proprio posto, non c’è vincolo che possa spostarla e non c’è sanzione da pagare per averla installata lì. "Le dichiarazioni entusiaste del sindaco Ugolini e della sua vice Spinelli oltre che ad essere incredibili, non fanno che confermare la loro condotta". Sulla stessa linea Nadia Rossi, consigliere regionale del Pd. "Le dichiarazioni del sindaco e di Mimma Spinelli sono come sempre puerili e guardano all’interesse di pochi invece che a quello della comunità. Un’infrastruttura del genere nel cuore del Paese non si può vedere. Per agire come hanno fatto Ugolini e Spinelli, e rivendicarlo con orgoglio, ci vuole stomaco".