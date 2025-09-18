Il sindaco Rimini: “No a stand di Israele alla fiera del turismo”

Rimini, 18 settembre 2025 – Israele quest’anno molto probabilmente non ci sarà al Ttg, la fiera del turismo che si svolge a Rimini dall’8 al 10 ottobre. Storicamente l’ufficio turismo di Israele è sempre stato presente, negli ultimi anni, con un proprio stand alla manifestazione. Ma quest’anno Israele non compare, per ora, tra gli espositori. Per questioni di sicurezza, il rischio di attentati e proteste. E anche per le tensioni alle stelle e il clima contro Israele che si respira in Italia per gli attacchi a Gaza. Proprio oggi, il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale ed il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad hanno chiesto ufficialmente a Ieg di evitare la presenza di Israele. ne dà notizia il primo cittadino di Rimini sui social.

“De Pascale e io – spiega Sadegholvaad – abbiamo inviato oggi al presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, una lettera a firma congiunta in cui si chiede, nel rispetto dell'autonomia gestionale della società, di ripensare alla presenza dello stand di Israele al prossimo Ttg. Se sino all'edizione 2024 della manifestazione la compresenza degli stand di Palestina ed Israele era una consuetudine, le evoluzioni drammatiche rispetto al destino di Gaza, con le conseguenze che stanno squassando non solo il Medio Oriente ma il mondo intero, rendono oggi difficile conciliare la stessa prassi. Non crediamo davvero che oggi sia eticamente e moralmente accettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte, e – nel definire accordi commerciali – non tenere conto delle giuste parole di condanna delle violenze perpetrate dal governo Nehtanyau, pronunciate anche dal governo italiano e dell’Unione europea che ha recentemente preannunciato misure sanzionatorie comunitarie”.

Quest’anno, tra l’altro, la Palestina non sarà sicuramente presente al Ttg. Una ragione in più per invocare lo stop allo stand di Israele. “De Pascale e io – continua Sadegholvaad – chiediamo ufficialmente a Ieg di tenere conto di questa posizione che è espressione diretta ed indiretta della sensibilità di tantissimi cittadini di Rimini e dell'Emilia Romagna. Tutto questo nella speranza che un clima di ritrovata pace e di cessazione di ogni conflittualità, che garantisca la dignità di ogni popolo, possa ricucire già per le prossime edizioni quel filo che ogni anno, e fino a ieri, Rimini e il Ttg avevano tessuto con pazienza e soprattutto convinzione assoluta: anche una manifestazione come questa può contribuire all’insanabile desiderio di pace che reclama tutto il mondo”.