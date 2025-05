Sinergia tra le Fiere di Rimini, Forlì e Cesena. L’auspicio viene da Legacoop Romagna

L’idea di un’aggregazione tra le Fiere di Rimini, Forlì e Cesena torna al centro del dibattito economico e istituzionale romagnolo. A sostenerla con forza è Legacoop Romagna, che ribadisce un auspicio condiviso anche dal presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini. Secondo l’associazione, le strutture fieristiche della regione sono nate come strumenti di sostegno al sistema economico locale, ma oggi il contesto è cambiato. La selezione naturale del mercato ha premiato alcune realtà più forti, capaci di attrarre investimenti grazie a migliori condizioni logistiche e alla crescita del proprio brand.

In questo scenario, la Fiera di Rimini si è affermata come una delle principali piattaforme europee. È quindi "naturale e giusto", come sottolinea Legacoop, che si lavori a un’aggregazione organizzativa capace di valorizzare l’hub riminese, coinvolgendo in maniera sinergica anche Cesena e Forlì. Un esempio virtuoso già esiste: Macfrut, originariamente fiera identitaria di Cesena, è cresciuta grazie allo spostamento a Rimini, generando risorse poi reinvestite nella riqualificazione dell’area fieristica cesenate.

Per Forlì si apre oggi un’opportunità simile. Con la trasformazione della Sala Europa e del Palazzo Sme in spazi per la convegnistica, anche il capoluogo forlivese potrebbe inserirsi in un sistema integrato con Rimini e Cesena. Il percorso è tracciato: ciò che serve è superare le resistenze locali che in passato hanno ostacolato l’evoluzione del settore. L’auspicio delle cooperative è chiaro: evitare le polemiche che hanno già rallentato Cesena e che da troppo tempo frenano Forlì, per dare finalmente forma a una rete fieristica romagnola moderna, efficiente e competitiva.