Sipo cerca operai e agenti di vendita

La Sipo Italia è un’azienda di Bellaria specializzata nella produzione e nella commercializzazione di verdure e ortaggi, nata negli anni ’50 come impresa agricola di famiglia. Tutto ebbe inizio con Dario Ceccarini, i figli Franco e Claudio e la voglia di produrre ciò che il campo poteva offrire di meglio. Ora Massimiliano e Simona, terza generazione, portano ancora le verdure italiane sulle tavole di tutto il mondo coi marchi ‘Sapori del mio orto’, ‘Sapori del bio orto’, ‘Verdure di Romagna’, ‘Sipomodoro creati per piacere’. "La chiave del nostro successo – dichiara Sipo sul suo sito – è nelle risorse umane: le persone sono l’elemento di vantaggio competitivo. Per questo investiamo sulle risorse umane, consolidando e potenziando le competenze individuali, valorizzando i risultati e favorendo la crescita professionale. Cerchiamo persone motivate e orientate al risultato con spiccate capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo".

Sul sito sono pubblicate le posizioni aperte. Il prima annuncio di lavoro riguarda gli agenti di commercio estero per Svizzera, Germania, Belgio e Polonia. Si preferiscono persone con esperienza nel settore ortofrutticolo e già introdotte nei canali della grande distribuzione organizzata e della ristorazione. Si cercano anche addetti alla lavorazione (cernita, mondatura e taglio) e al confezionamento. "Cerchiamo persone volenterose e professionali. Il lavoro richiede sforzo fisico, precisione e rispetto delle mansioni attribuite. – si spiega nel sito – I candidati ideali hanno esperienza nella mansione, buona manualità, buona tenuta della postura in piedi, flessibilità oraria e disponibilità immediata. L’ultima figura ricercata è quella del magazziniere con patentino per il muletto Per candidarsi a lavorare con Sipo occorre collegarsi al link https://www.sipo.it/lavora-con-noi/, dove è possibile anche inviare candidature spontanee. Le inserzioni sono dirette a candidati ambosessi.