Sipo, dai radicchi del nonno agli sceicchi

Da radicchi e zucchine coltivati con zappa e vanga dal nonno Dario negli anni Cinquanta alla conquista dei più importanti mercati ortofrutticoli mondiali, da Dubay al Kuwait, dalla Gran Bretagna alla Scandinavia. Un’autentica epopea, un viaggio prodigioso quello della Sipo, che non per caso ha ottenuto, al Premio Panzini, il riconoscimento ’Bellaria Igea Marina nel mondo’, conferito dal sindaco Filippo Giorgetti all’azienda fondata dal compianto Dario Ceccarini, oggi alla terza generazione, guidata dai fratelli Simona e Massimiliano Ceccarini, insieme al padre Franco. Ceccarini ricostruisce la storia della sua famiglia, che è quella dell’azienda, realtà leader nel settore ortofrutticolo, presente nella grande distribuzione sia in Italia che sul mercato internazionale. "Mio nonno Dario, insieme alla sua famiglia – racconta Massimiliano – è partito 70 anni fa come agricoltore e produttore. Poi ha iniziato a far coltivare la terra ad altri, lui andava a vendere melanzane, sedani, ravanelli e insalate a Rimini, poi nel forlivese, con l’Ape. Poi i suoi figli, Franco e Claudio, hanno preso le redini dell’azienda, costituendo nel 1974 una vera società, con magazzini di lavorazione e conferimento per fornire gli hotel di Bellaria Igea Marina e della riviera. Di seguito hanno iniziato a rifornire anche la grande distribuzione, Coop e Conad". Step successivo nel 1985: "Quell’anno – continua Massimiliano Ceccarini – Sipo è diventata tra le prime in Italia e proporre insalate nella busta, cosa vista in Svizzera. Negli anni ’90 siamo diventati parte del consorzio Almaverde Bio, con le verdure biologiche. Nel 2008 io e mia sorella Simona abbiamo assunto la guida, e nostro babbo Franco è tornato al lavoro originario, coltivare i terreni (e non solo)". Di lì è partita una rivisitazione interna della Sipo. "Abbiamo tagliato i rami secchi, tagliato le insalate imbustate, e siamo andati verso le eccellenze dell’ortofrutta made in Italy. Iniziando a far coltivare a agricoltori specializzati, in Romagna e in tutta Italia, le eccellenze dei loro territori". Sedani in Puglia, strigoli nel Cesenate, fiori di zucca in Romagna, cardi, ravanelli, radicchio verde e così via. "Abbiamo individuato produttori qualificati, cui diamo assistenza tecnica e know how produttivo, la nostra tecnologia, nonché piantine o semi". "Abbiamo puntato su coltivazioni stagionali, con un brand lanciato nel 2016 con Anna Falchi testimonial". Risale a 4-5 anni fa la nuova strategia commerciale sull’estero, mirata ad aree con reddito medio alto: alcuni paesi arabi, Scandinavia, Danimarca, Svizzera, Gran Bretagna. Con ufficio commerciale a Londra, "per sviluppare nuovi prodotti, e individuare nuovi paesi". Oggi Sipo, tra uffici e campagne, impiega sulle 50-60 persone. "Proponiamo sia prodotti sfusi – conclude Ceccarini –, che vengono comprati a peso nei supermercati, o confezionati comprati a pezzo, con brand e pakaging sostenibili, in carta o plastica riciclata". Tra i clienti di Sipo, giganti come Coop, Aldi, A&O, Famila, Si con te. "Siamo orgogliosi del riconoscimento che ci è stato conferito dalla città, ci incoraggia a continuare su questa strada ", conclude Massimiliano Ceccarini.

Mario Gradara