Sipo venderà carote agli Stati del Golfo

La Sipo di Bellaria Igea Marina, azienda di ortofrutta in forte espansione, ha stretto un accordo commerciale con un colosso della distribuzione alimentare, la catena indiana "Lulù", leader nei sette Stati arabi del Golfo Persico, Bahrein, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Cui venderà carote, cavoletti, pannocchie e zucchine. L’annuncio è di Massimiliano Ceccarini, che guida insieme alla sorella Simona l’azienda fondata negli anni Cinquanta dal nonno Dario, poi sviluppata dal padre Franco.

"L’importante accordo – spiega – è stato sottoscritto nei giorni scorsi a Dubay, dove abbiamo partecipato al Gulf Food, una delle fiere dell’agro alimentare più importanti per i Paesi di quell’area, tra le più rilevanti del mondo per capacità di spesa, e potere d’acquisto. Insieme al nostro responsabile commerciale e direttore di Sipo London, Riccardo Giacomini, che si occupa specificamente della promozione del brand dagli uffici londinesi, abbiamo avuto diversi incontri. E avviato la collaborazione con gli indiani, al momento con una fornitura contenuta di prodotti di alta gamma. Una sorta di fase di sperimentazione che, se conclusa con esito positivo, ci porterà a espanderci ulteriormente su quei mercati".

"Abbiamo avviato – aggiunge Ceccarini – anche collaborazioni anche con Union Coop e Grandiose, entrambe catene arabe di supermercati.

Partita dalla coltivazione agricola e produzione del nonno, che coltivava la terra e andava a vendere melanzane, insala te e ravanelli a Rimini e Forlì con l’Ape car, oggi Sipo è un’eccellenza del settore. Tra le prime in Italia a proporre insalate nella busta, poi, insieme al consorzioo Almaverde Bio, verdure biologiche. La svolta nel 2008, quando Massimiliano e Simona Ceccarini hanno preso dal padre Franco la guida aziendale. Ne è seguita una rivistazione interna aziendale, "abbiamo tagliato i rami secchi – spiega Ceccarini –, come le insalate imbustate, e ci siamo orientati verso le eccellenze dell’ortofrutta made in Italy. Abbiamo inziato a far coltivare ad agricoltori specializzati sia in Romagna che nel resto d’Italia i prodotti migliori dei rispettivi territori: sedani in Puglia, strigoli nel Cesenate e così via, aggiornato tecnologie e tecniche di produzione, e puntato su mercati anche esteri.

Sipo rifornisce la grande dis tribuzione nazionale, Coop e Conad, ad esporta ortofrutta in Scandinavia, Svizzera , Gran Bretagang, Danimarca. Fatturato nel 2023 di circa otto milioni di euro, con una cinquantina tra dipendenti e collaboratori.

m.gra.