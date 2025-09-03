Sirotti sul red carpet a Venezia. Mostra la mano: "Stop violence"

L’attrice e autrice riminese Barbara Sirotti ha esordito sul red carpet della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, lanciando un inequivocabile messaggio contro la violenza sulle donne con un semplice ma efficace gesto: dal palco ha mostrato al pubblico il palmo della mano sinistra con su scritto in rosso: "Stop violance". L’artista, infatti, in passato è stata vittima di un amore tossico. Nascono da qui i suoi short "Aria" del 2021 e "Libera" del 2023, che magistralmente interpretano l’elaborazione della una storia di violenza. Quei corti continuano a colpire il pubblico e la critica in tutti i festival. Era accaduto anche a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma ed è stato un successo anche a Venezia, dove la Sirotti lunedì a mezzogiorno all’Italian Pavilion, nella Sala Tropicana 2 dell’Hotel Excelsior Venice, è stata protagonista dell’incontro su "Aria" e "Libera" - La violenza di genere tra realismo e distopia". Per l’occasione sono stati proiettati entrambi i corti. Relatori, con l’autrice, lo psicoterapeuta Tony Bellucci, esperto in relazioni tossiche, e la doppiatrice Benedetta Degli Innocenti che, assieme ai colleghi Luca Ward, Francesco Pannofino ed Alex Poli, ha partecipato ai film, dando voce alle sensazioni della protagonista intrappolata nelle maglie di un amore malato. In serata Sirotti ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, vestita dalla stilista Eleonora Lastrucci. Proprio in questo frangente l’artista ha mostrato la scritta "Stop Violence", riportata sulla mano. Un gesto fortemente simbolico sulla necessità di una maggiore presa di coscienza, su una passerella davvero importante che ha fatto crescere l’adrenalina. "Un’emozione incredibile, non pensavo di provare tutto questo _ commenta _. Sul red carpet ho provato una grandissima soddisfazione personale per il mio operato, ma anche extrapersonale. Volevo far passare il mio messaggio, rivolto a tutte le donne sulla violenza, ma inteso anche in senso generale: come ci sono arrivata io, ci devono arrivare tante altre donne che stanno patendo le pene dell’inferno e che hanno una situazione anche peggiore della mia. Donne che combattono con se stesse, chiedendosi: denuncio, non denuncio, cosa mi succederà? In quel momento è come avessi portato con me sul red carpet tutte le donne che stanno soffrendo questo e regalargli l’emozione di sentirsi belle. Ho messo a servizio i miei lavori, affinché altre si riconoscano. Se ci riesco solo con una di loro, per me è una vittoria". La Sirotti conclude: "Ho rotto un po’ gli schemi. Davanti a me c’erano bellissime e perfette diciottenni, poi sono arrivata io e ho detto: non porto il vestito ma un messaggio e ho steso il braccio con la scritta sulla mano. Si è scatenata una pioggia di fotografi e fotografe che mi chiedevano di sorridergli e guardarli". Nives Concolino