Sistema di allerta locale: la Protezione civile si rinnova

Un nuovo sistema di allertamento locale della Protezione civile per la Valmarecchia. Si chiama Alert System, ed è completamente gratuito, acquistato dall’Unione comuni Valmarecchia e a disposizione di tutti i comuni. Ieri la presentazione a Santarcangelo, con il consulente dell’ufficio unico intercomunale di Protezione civile, Pietro Cucci, prima della prova generale.

Il sistema sarà utilizzato solo per allerte meteo significative e altre emergenze in corso, con l’obiettivo di diventare il principale canale di comunicazione con la popolazione. "Uno strumento necessario per far fronte a situazioni d’emergenza, ormai purtroppo sempre più frequenti – dice il sindaco Filippo Sacchetti _ Situazioni che costringono oggi amministrazioni e cittadini a organizzarsi sempre meglio, per questo è fondamentale una comunicazione affidabile e veloce. L’adozione di Alert System va in questa direzione".

Per usufruire del servizio di allertamento è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online (https://registrazione.alertsystem.it/uvalmarecchia) o agli uffici Urp. È possibile anche scaricare gratuitamente l’app dedicata, disponibile sui principali store. Una volta iscritto, serve verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06-888222888.