Sistema fognario,. Obiettivo comune incontra i tecnici

"Visti i recenti allagamenti a Bellaria Igea Marina, abbiamo chiesto in consiglio comunale un confronto diretto con un responsabile Hera e i tecnici comunali. Tutti ci hanno assicurato che nulla è andato storto, ma casualmente proprio a fine novembre sono stati fatti dei lavori di manutenzione di somma urgenza all’impinto di sollevamento di Largo Montello. Sarà un caso?". I consiglieri Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani di Obiettivo Comune hanno presentato una mozione per parlare del problema idrico della città. "Visti i recenti allagamenti di ottobre – spiegano i consiglieri – che hanno interessato diverse zone del centro abitato e provocato anche ingenti danni, era giusto avere un confronto con i tecnici, per analizzare bene lo stato del nostro sistema fognario". L’opposizione dopo il confronto anche con Hera resta scettica: "Proprio in consiglio abbiamo chiesto quanto sia stato efficiente l’impianto di sollevamento di Largo Montello. Tutti ci hanno assicurato che la situazione era sotto controllo ma pochi giorni dopo il consiglio è stata fatta una manutenzione straordinaria da 100mila euro".