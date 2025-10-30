Sistema idrico, rivoluzione da 1,5 milioni

Quello che un tempo era un sistema arretrato oggi è un esempio virtuoso di risparmio idrico, perdite ridotte e monitoraggio costante. I viaggi delle autobotti sono crollati da 2.887 nel 2018 a soli tre nel 2025. Sono alcuni dei risultati della rivoluzione delle ultime tre stagioni in alta Valmarecchia, dove il Gruppo Hera ha investito circa 500mila euro l’anno, portando il sistema a un livello di efficienza all’avanguardia. I risultati ottenuti in vallata sono gli ‘affluenti’ delle cifre a livello provinciale: il risparmio idrico ha raggiunto 5 milioni di metri cubi e le perdite si sono ridotte al 25% contro la media nazionale del 40%.

"Il passaggio da 3mila a sole 3 autobotti oggi è la cartina tornasole della nostra efficacia – spiega l’ingegnere Irene Guaraldi, 35 anni, responsabile acquedotto di Rimini del Gruppo Hera – Abbiamo installato un cervello sulla rete, rendendola più efficiente e flessibile, capace di affrontare l’emergenza idrica senza ricorrere sistematicamente a soluzioni tampone costose e non risolutive come le autobotti. Questo è un modello di sostenibilità e resilienza replicabile. La Valmarecchia si configura oggi come un caso virtuoso di rigenerazione infrastrutturale, un esempio di come sia possibile colmare anni di ritardo tecnologico e preparare la rete alle sfide climatiche ed energetiche future". La rivoluzione coinvolge sei comuni su sette (Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Talamello, Novafeltria e San Leo; Maiolo si gestisce autonomamente) ed è stata complessa, per la morfologia montana e l’arretratezza della rete. Fino al 2009, i comuni dell’alta Valmarecchia ‘battevano’ bandiera pesarese e il servizio idrico integrato era gestito da Marche Multiservizi. A San Leo, ad esempio, è stato necessario rifare interamente il serbatoio, oggi perfetto sotto tutti i punti di vista dopo la ‘cura’.

"Quello di Hera è un servizio fondamentale – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici di Novafeltria, Fabio Pandolfi –. In caso di perdite o rotture la verifica è immediata, anche serale, e gli interventi tempestivi". La modernizzazione ha incluso la ristrutturazione di 20 impianti e l’installazione di 125 dispositivi di telecontrollo per manovre in tempo reale, ricerca perdite e interventi rapidi. Anche sul fronte della qualità, il salto è evidente: 80 sistemi di gestione della qualità dell’acqua rinnovati, 10 chilometri di tubi sostituiti e 3 nuovi pozzi a Novafeltria, Pennabilli e San Leo per garantire la risorsa idrica. "L’intervento proseguirà nei prossimi anni – conclude Guaraldi – ma già oggi la modernizzazione garantisce risultati importanti per l’intera vallata".

m. c.