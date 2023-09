Sistema sanitario malato cronico: "Mancano risorse e personale"

Troppi accessi ai pronto soccorsi. Troppa rabbia dell’utenza per le attese. Per sgonfiare i PS la ricetta di Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl romana è semplice: puntare sulla medicina territoriale. "Il pronto soccorso di Rimini – ha detto ieri nel consiglio comunale di Rimini – ha qualcosa come 100mila accessi all’anno. Un quinto di questi se ne va solo con una visita. Significa che noi non siamo capaci di intercettarli prima. Poi è ovvio che congestiona il Pronto soccorso e provoca situazioni difficili". E’ anche vero che il personale dei Pronto soccorsi è limitato, che le liste per le visite di attesa si allungano, che il divario sociale tra ricchi e persone comuni prima ancora che poveri si sta riflettendo sempre più anche in ambito sanitario e sula salute delle persone. Carradori ieri sera non ha nascosto la polvere sotto il tappeto.

"Il problema delle risorse c’è". E ancora. "Puoi essere efficiente quanto vuoi, ma se hai pochi denari come fai? Tutti i Paesi vivono la carenza di personale ma noi più degli altri perché noi abbiamo il 30% di personale in meno dei Paesi Ocse, quando va bene. Ne mancano 20-25 anche a Rimini come Pronto soccorso. Anche gli infermieri mancano. Ci sono paesi con il doppio rispetto a noi. Ed è un dato fondamentale quando si pensa a organizzare l’assistenza a domicilio. Mancano per sviluppare servizi territoriali. Non lo dico io lo dicono i dati a livello nazionale e noi non facciamo differenza. Se poi ricordiamo che se ne vanno in pensione o smettono in Romagna dai 600 ai 900 colleghi all’anno abbiamo capito le proporzioni del problema". Carradori non è però giunto a criticare la politica di bilancio del governo precisando che la carenza di fondi alla sanità non è un problema di oggi, ma una situazione che prosegue da almeno una decina id anni.

Nonostante la difficoltà nel reperire personale è sull’assistenza territoriale che il direttore fa affidamento. "Concentrarsi su territorio. I Cau sono importanti. Andiamo con i primi due entro il 31 dicembre di quest’anno, e completeremo il processo entro 31 dicembre del 2025. Sono centri aperti 24 ore al giorno perché la gente non deve andare al Pronto soccorso perché non trova niente fuori, o perché non trova una prestazione specialistica o il medico di medicina generale". Ma è evidente che che il "piano – ha ricordato Carradori si regge con il personale", per questo "sono previste 363 unità in più, di cui 90 da qui alla fine dell’anno per farli funzionare". Assieme ai Cau vanno tenuti in considerazione anche gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali, i tre pilastri su cui si basa l’assistenza territoriale citati dal direttore. C’è stata anche l’occasione per una frecciata al "medico che risponde solo telefono. Il medico deve accogliere la persona e noi lo faremo potenziando il territorio". Altra sottolineatura sule liste di attesa. Carradori ha ammesso le difficoltà: "C’è un problema. Però per una risonanza prima c’è posto a venti chilometri, allora si fa. I limiti sono determinati da insufficienti finanziamenti. Se per una colonscopia non c’è il medico come si fa?".

Andrea Oliva