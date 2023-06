"Sistemiamo le ‘vecchie signore’"

"Aiutateci. Servono volontari, appassionati, meccanici, per non perdere un patrimonio storico". Il 16 maggio, mentre gli scantinati di una parte della città finivano sott’acqua, ce n’era uno in particolare dove la storia a quattro ruote veniva invasa da acqua e fango. E’ il garage di Gabriele Fabbri, collezionista di auto d’epoca da una vita. La prima l’ha acquistata nel 1959. Il garage in cui si trovano una quindicina di ‘vecchie signore’ e che ospita anche la sede dell’Adriatic veteran cars, "è stato sommerso. L’acqua e il fango sono arrivati a circa due metri di altezza. Le auto erano immerse. Sono oltre due settimane che sono qui dalle 7 del mattino alle 20 di sera, con me c’è un meccanico tutto il giorno, facciamo il possibile, ma servirà molto di più per non perdere tutto questo". L’appello è rivolto a tutti, e in modo particolare ai meccanici, non solo della provincia riminese, a chiunque voglia dare una mano lavorando su pezzi unici che altrimenti rischierebbero di non andare più in strada.

Non si tratta semplicemente di ripulire i mezzi dal fango. Nella Bentley del 1949, come nella Lotus del 1968, gli interni rischiano di andare persi. Servono tappezzieri, amanti della meccanica e della storia delle quattro ruote. Sono un quindicina le auto che erano ricoverate nel garage a cui sommare un paio di motocarrozzette anteguerra. Ci sono una Brush del 1907, la Laponette del 1905 e una Simplex del 1917. Veicoli con una meccanica diversa da quella d’oggi. Impianti elettrici fatti da magneti che l’acqua ha pesantemente danneggiato. "Da settimane ormai stiamo lavorando sui motori, togliendo tutti i liquidi prima di cominciare con una revisione, ma la mole di lavoro è immensa. Ci sono mezzi assemblati con viti e bulloni dalla forma non più presente in commercio da tanto tempo. Servono chiavi particolari che vanno realizzate. E serve spazio. Se avessi la possibilità di poter spostare le prime auto in un capannone allora potrei liberare parte dei locali e iniziare con i restauri". L’ondata di melma ha invaso tutto. La porta di accesso mostra in parte la vetrofania ‘Adriatic veteran cars’ dove la frase ‘dove nascono i sogni’ è ancora ricoperta dal fango. L’avvocato di Fabbri, Angelo Raffaele Beatrice, ha scritto una lettera in cui si può leggere: "Aiutateci a salvare le ‘regine della strada’ per restituire oro ammirazione, splendore e vita da conservare per i posteri".

Più tempo passa e più l’acqua e il fango trasformeranno le bellezze di epoche passate in pallidi ricordi di ciò che furono, correndo il pericolo che alcuni veicoli non siano più recuperabili. "E’ andata persa anche buona parte della documentazione, tutti gli atti originali dei mezzi. Sto cercando di recuperare qualcosa da far restaurare. Ci sono mezzi inglesi, altri francesi. Perdere tutto sarebbe un disastro. Speravo in un sostegno almeno morale dell’Asi (Automotoclub storico italiano), ma non si è fatto sentire nessuno".

Andrea Oliva