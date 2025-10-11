Sit-in dei sindacati contro la riforma. Lunedì altro incontro col governo

Un sit-in di protesta e un convegno. Csdl, Cdls e Usl non si fermano. E hanno messo in campo nuove iniziative per ’combattere’ la riforma fiscale che ha appena avuto il via libera in Commissione Finanze grazie ai voti della maggioranza e che presto busserà alla porta del Consiglio grande e generale.

Dopo l’attivo dei quadri convocato ieri in occasione dell’evento San Marino, Italia, Unione Europea, con la presenza di segretari di Stato sammarinesi e parlamentari italiani, con tanto di sit-in di protesta, lunedì alla sala Montelupo di Domagnano i sindacati hanno organizzato un nuovo dibattito pubblico con le forze politiche di maggioranza dal titolo ’Riforma Igr: chi paga e chi risparmia. Giustizia fiscale raggiunta?’. I segretari generali Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani, interverranno sulle novità della manovra fiscale. Per la maggioranza saranno presenti Guerrino Zanotti e Gian Nicola Berti.

"Nel dibattito – spiegano in coro le tre sigle sindacali – saranno analizzate le novità e criticità della riforma fiscale che, stando a quanto annunciato, a fine ottobre tornerà in Consiglio grande e generale per l’approvazione definitiva". Una serata nella quale saranno illustrati anche eventuali ulteriori sviluppi. Infatti, per la mattina di lunedì alle 10, la Segreteria Finanze e la maggioranza hanno convocato le 0rganizzazioni sindacali a Palazzo Begni.

"I principali punti di contenzioso – spiegano Csdl, Cdls e Usl – rimangono la progressione in base al reddito della quota Smac, la discriminazione per i lavoratori frontalieri e l’aumento della soglia di salvaguardia dagli effetti della riforma fiscale, oltre allo ’sconto’ nei confronti delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Vedremo se le dichiarazioni di buona volontà si tradurranno nel concreto".

Sulla riforma interviene anche Osla, contraria "alla cosiddetta ’minimum tax’ – dicono gli Imprenditori – una misura ingiusta e inefficace, perché rischia di colpire proprio le piccole imprese e le attività sane che già oggi operano in equilibrio precario e con grande fatica per mantenere aperte le proprie porte. Questa misura, non interviene sulle vere sacche di evasione, ma finisce per gravare su chi è già in difficoltà, penalizzando chi lavora onestamente e rispetta le regole".

In questo senso Osla ritiene indispensabile "che ogni manovra economica sia accompagnata da un serio piano di controlli e verifiche mirate, per assicurare che tutti contribuiscano in base alle proprie reali capacità economiche". Allo stesso tempo, l’associazione di categoria ribadisce che "in un’economia sana e moderna non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B. Occorre garantire parità di trattamento tra dipendenti, siano essi residenti o frontalieri".