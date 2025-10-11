Marche, il nodo sanità
Marche, il nodo sanità
Sit-in dei sindacati contro la riforma. Lunedì altro incontro col governo
11 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Sit-in dei sindacati contro la riforma. Lunedì altro incontro col governo

Continua il muro contro muro dopo l’approvazione del progetto di legge in Commissione Finanze

Alle due giornate di sciopero generale hanno aderito circa 18.000 lavoratori

Un sit-in di protesta e un convegno. Csdl, Cdls e Usl non si fermano. E hanno messo in campo nuove iniziative per ’combattere’ la riforma fiscale che ha appena avuto il via libera in Commissione Finanze grazie ai voti della maggioranza e che presto busserà alla porta del Consiglio grande e generale.

Dopo l’attivo dei quadri convocato ieri in occasione dell’evento San Marino, Italia, Unione Europea, con la presenza di segretari di Stato sammarinesi e parlamentari italiani, con tanto di sit-in di protesta, lunedì alla sala Montelupo di Domagnano i sindacati hanno organizzato un nuovo dibattito pubblico con le forze politiche di maggioranza dal titolo ’Riforma Igr: chi paga e chi risparmia. Giustizia fiscale raggiunta?’. I segretari generali Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani, interverranno sulle novità della manovra fiscale. Per la maggioranza saranno presenti Guerrino Zanotti e Gian Nicola Berti.

"Nel dibattito – spiegano in coro le tre sigle sindacali – saranno analizzate le novità e criticità della riforma fiscale che, stando a quanto annunciato, a fine ottobre tornerà in Consiglio grande e generale per l’approvazione definitiva". Una serata nella quale saranno illustrati anche eventuali ulteriori sviluppi. Infatti, per la mattina di lunedì alle 10, la Segreteria Finanze e la maggioranza hanno convocato le 0rganizzazioni sindacali a Palazzo Begni.

"I principali punti di contenzioso – spiegano Csdl, Cdls e Usl – rimangono la progressione in base al reddito della quota Smac, la discriminazione per i lavoratori frontalieri e l’aumento della soglia di salvaguardia dagli effetti della riforma fiscale, oltre allo ’sconto’ nei confronti delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Vedremo se le dichiarazioni di buona volontà si tradurranno nel concreto".

Sulla riforma interviene anche Osla, contraria "alla cosiddetta ’minimum tax’ – dicono gli Imprenditori – una misura ingiusta e inefficace, perché rischia di colpire proprio le piccole imprese e le attività sane che già oggi operano in equilibrio precario e con grande fatica per mantenere aperte le proprie porte. Questa misura, non interviene sulle vere sacche di evasione, ma finisce per gravare su chi è già in difficoltà, penalizzando chi lavora onestamente e rispetta le regole".

In questo senso Osla ritiene indispensabile "che ogni manovra economica sia accompagnata da un serio piano di controlli e verifiche mirate, per assicurare che tutti contribuiscano in base alle proprie reali capacità economiche". Allo stesso tempo, l’associazione di categoria ribadisce che "in un’economia sana e moderna non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B. Occorre garantire parità di trattamento tra dipendenti, siano essi residenti o frontalieri".

