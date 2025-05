Sit in davanti al tribunale per Dassilva, striscioni e polemiche: “Ingiustizia è fatta” Alla manifestazione hanno preso parte una trentina di persone arrivate da varie parti d’Italia, rispondendo a un appello partito nei giorni scorsi dal web. L’iniziativa nasce dalla convinzione dell’innocenza del senegalese, in carcere per il delitto di Pierina