"Situazione gestita non al meglio"

"Si è fatto un accordo al ribasso – spiega Davide Frisoni, un residente della zona –. La proposta iniziale era molto più interessante, si potevano costruire molti più appartamenti, ma invece alla fine la realizzazione è stata diversa. Si poteva optare per qualcosa che avrebbe giovano a molte più persone, per questo mi sento di dire che tutto ciò essere gestito meglio". Sulla delinquenza anche Frisoni si accoda ai pareri favorevoli. "Prima la situazione era veramente pesante, ora non c’è più un nucleo abitativo nella ex questura ma si è spostato nei sottopassi di via Pascoli e via Tripoli. La mattina, nei sottopassi si fa fatica ad avvicinarsi per l’odore nauseante. Stessa cosa per l’ascensore vicino, spesso imbrattato di graffiti e non solo. Il problema è sempre il poco controllo".