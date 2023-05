"Skate park, ereditato un progetto senza soldi"

Tanta voglia di skateboard, ma dei progetti annunciati non si vede ancora nulla. A colmare il vuoto ci prova la Polisportiva che porta lo skateboard in periferia, alle Fontanelle, trovando casa all’interno del parco a fianco della scuola materna. L’iniziativa permetterà ai giovani di avere un luogo con rampe dove fare evoluzioni e divertirsi. In passato c’era una piastra con rampe per ‘volare’. Si trovava nel parco a monte de Le Conchiglie. Per anni quello spazio è stato motivo di critiche per la condizione di abbandono in cui versava. Oggi le polemiche si sono spente e resta solo l’abbandono. Ma un progetto c’era. Era il 2020 e a presentarlo fu l’allora assessore allo Sport Stefano Caldari, oggi consigliere. Un grande skate park all’interno del parco della Resistenza sul modello di quanti se ne vedono negli Stati Uniti. Seminterrato con la possibilità di fare evoluzioni, disputare gare, avere tanto pubblico. Sono trascorsi tre anni: che fine ha fatto il progetto? "Quando siamo arrivati abbiamo effettivamente trovato un progetto preliminare di fattibilità tecnica – ammette l’assessore Simone Imola –. Ma non c’era alcuna copertura economica". Il progetto è rimasto nel cassetto per anni. La nuova giunta Angelini non lo ha rottamato. "Al contrario abbiamo previsto uno skate park, inserendolo nel triennale dei Lavori pubblici nel 2025". Tuttavia non c’è certezza che a essere realizzata sia l’idea nata con la giunta Tosi, che voleva l’area realizzata al parco della Resistenza vicino al bocciodromo. "Sulla collocazione stiamo rivedendo diverse cose, non è affatto detto che alla fine possa essere quello il luogo". Intanto il tempo passa e i ragazzi cercano luoghi dove divertirsi. A metterci una pezza ci ha pensato la Polisportiva portandoli nella pista ricavata all’interno del parco alle Fontanelle. L’area è stata attrezzata. Istruttori terranno lezioni ogni martedì e venerdì, dalle 16 alle 18. "Vogliamo portare i ragazzi della periferia a conoscere lo sport dello skate" dice Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione. Mentre per Imola "l’obiettivo di questa amministrazione è sviluppare sport in ogni area della città di Riccione, portando contenitori ed eventi in ogni quartiere".

Andrea Oliva