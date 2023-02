Skatepark al Francolini

Anche Santarcangelo presto avrà una pista per fare skateboard. L’altro ieri è arrivato in giunta il via libera al progetto preliminare. Lo skatepark avrà una superficie di 700 metri quadrati, idonea anche per le competizioni Coni, e sarà realizzato al parco Francolini dove sono già presenti il campo di basket e quello di volley. Per l’opera, del costo di circa 140mila euro, servirà una variazione di bilancio che sarà discussa lunedì in consiglio. Il progetto definitivo sarà realizzato in collaborazione con la Skate school di Cesena. L’assessore Danilo Rinaldi ricorda che "l’idea di realizzare uno skate park a Santarcangelo è nata dalla richiesta fatta da un gruppo di ragazzi".