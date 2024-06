Slitta il dragaggio del Ventena: è polemica

Il dragaggio del portocanale Ventena non è stato ancora completato ed ora la Lega attacca. In piena stagione estiva ed in un quartiere turistico il tema ora è caldissimo. "E’ stato atteso inutilmente l’arrivo della draga – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega – per ultimare la rimozione dei fanghi dal fondale del Ventena , dopo che la sindaca Franca Foronchi e l’assessore Claudia Gabellini lo avevano annunciato considerando "una priorità il dragaggio del Ventena nel quale investiremo, come già fatto l’anno scorso,circa 20mila euro per completare l’intervento".

Al momento "non è chiaro cosa sia successo tra l’amministrazione Comunale e il Circolo Nautico ma sappiamo che il canale Ventena è in uno stato di degrado inaccettabile perché il dragaggio non è stato completato", continua Cecchini. I tecnici dell’amministrazione comunale confermano però che il lavoro in carico al Comune di Cattolica è stato fatto, ora toccherebbe al Circolo Nautico, che annuncia di essere disponibile a procedere.

"Il Circolo Nautico intende procedere al dragaggio del Ventena ma vanno chiarite alcune cose – conferma Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica – già nel 2022 avevamo anticipato circa 18.000 euro per le analisi dei sedimenti che hanno permesso gli interventi degli ultimi anni. E a gennaio 2024, pochi mesi fa, il Comune ha dato avvio all’iter amministrativo volto ad ottenere le autorizzazioni per un dragaggio a carico del Comune, seguito poi da un intervento del Circolo Nautico. L’autorizzazione è quindi giunta alla fine di marzo ed è valida sino a febbraio 2025 per operare fuori dal periodo di balneazione. Tuttavia solo alla metà di maggio si è resa disponibile l’impresa esecutrice del dragaggio. Ma in quel periodo i campionamenti per la qualità delle acque e l’inizio della balneazione hanno permesso di lavorare per meno di due giorni, effettuando solo un breve intervento, quello a carico del Comune. Il Comune allora ha richiesto con urgenza ulteriori autorizzazioni e noi abbiamo già richiesto la disponibilità dell’impresa esecutrice. Ma che ne sarà della balneazione? Le ultime autorizzazioni permettono di procedere, verosimilmente verso la fine del mese di giugno. In ogni caso l’intervento potrà essere concordato anche entro la validità dell’autorizzazione, e dunque anche entro il prossimo febbraio".

Luca Pizzagalli