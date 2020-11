Bagnini del lungomare contenti a metà dopo l’incontro avuto in settimana con l’amministrazione comunale. Il piano spiaggia è definitivamente rimandato al 2021 e dunque niente lavori durante quest’inverno per gli operatori balneari che volevano investire sui propri stabilimenti. L’amministrazione comunale, però, ha aperto al dialogo con tecnici ed esperti del settore in vista dei prossimi mesi quando potrebbe arrivare un nuovo piano...

Bagnini del lungomare contenti a metà dopo l’incontro avuto in settimana con l’amministrazione comunale. Il piano spiaggia è definitivamente rimandato al 2021 e dunque niente lavori durante quest’inverno per gli operatori balneari che volevano investire sui propri stabilimenti. L’amministrazione comunale, però, ha aperto al dialogo con tecnici ed esperti del settore in vista dei prossimi mesi quando potrebbe arrivare un nuovo piano spiaggia. "Siamo soddisfatti per la disponibilità mostrata nei nostri confronti dal sindaco Mariano Gennari – conferma Cesarino Romani, portavoce dei bagnini del lungomare per la Coop. Bagnini – in vista di un futuro piano spiaggia che molto probabilmente arriverà per l’estate prossima o comunque nel 2021, ma purtroppo a noi non resta che aspettare, per ora".

Il lungomare della Regina è al centro dell’opinione pubblica da alcuni mesi per il nuovo maxicantiere pubblico: il nuovo piano urbano e viario (con arredi, aree verdi e nuova passeggiata) partirà con un finanziamento da 4,5 milioni di euro di risorse pubbliche (tra Regione e Comune). A questo negli ultimi mesi si è aggiunta la volontà di cambiare volto alla spiaggia di almeno una decina di bagnini. I bagnini, coordinati da Cesarino Romani, sarebbero una decina pronti ad investire in maxi-accorpamenti e nuovi servizi: aree giochi e fitness, giochi d’acqua e piscine, nuovi chioschi, nuovi arredi, ecc. Quasi una decina di operatori, come già ribadito più volte, per una somma complessiva vicina ai 2 milioni di euro. E dunque significherebbe una piccola grande rivoluzione in termini tecnici per un’ampia fetta, centralissima, della spiaggia cattolichina. Ma urgono strumenti urbanistici: "Il piano spiaggia è scaduto da oltre un anno e noi attendiamo garanzie tecniche – conferma Romani – che a questo punto dovremo attendere ancora. Sperando magari di riuscire a partire con i lavori nell’inverno 2021-2022 per essere pronti poi almeno tra due stagioni estive. In questo modo potremmo essere rinnovati in concomitanza anche del nuovo lungomare Rasi-Spinelli i cui lavori per il cantiere pubblico sono stati annunciati per settembre 2021". Per la Regina del dopo-Covid piani dunque di rinascita.

Luca Pizzagalli