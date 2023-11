Slitta il restyling di viale Ennio. Operai sul posto dal 4 dicembre

Slitta di qualche giorno l’avvio dei lavori per il corposo restyling del cuore di Igea Marina, viale Ennio, annunciato "entro il mese di novembre". A partire dal 4 dicembre (e fino al 22, salvo imprevisti legati al meteo) le squadre di operai saranno al lavoro per intervenire sulla rete del gas. Subito dopo le festività natalizie – segnala l’amministrazione comunale – inizeranno i lavori sulla pavimentazione. Oltre ai quali l’intervento - investimento complessivo di oltre 800mila euro – prevede un rinnovato progetto delle aree verdi, nuovi arredi e punti luce. Da sempre il viale Ennio è "cuore pulsante, asse commerciale strategico e accesso nobile per Igea

Marina alla spiaggia", come ricorda l’amministrazione comunale. Quella in cantiere è "un’opera di riqualificazione a 360 gradi dell’intero tratto a mare della ferrovia - ricorda il sindaco Filippo Giorgetti –. Un’immagine turistica e

un appeal rinnovati, in cui dialoghino la passeggiata sul lungomare e i viali interni a vocazione

commerciale: a questa vision è sotteso l’importante e atteso intervento di rigenerazione urbana ai nastri di partenza in viale

Ennio". Fine dei lavori prevista "in tempi utili per la stagione turistica 2024".