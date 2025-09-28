Slittano di un anno i lavori in via Ovidio

"Aprire due cantieri così importanti nello stesso momento avrebbe paralizzato la città. Per questo abbiamo scelto di rimandare i lavori di via Ovidio, ma l’obiettivo resta chiaro: completare tutto entro l’estate 2027". Con queste parole il vicesindaco Francesco Grassi annuncia lo slittamento del cantiere di riqualificazione della centralissima arteria di Igea Marina, che partirà tra settembre e ottobre 2026, anziché durante questo inverno. Il rinvio è stato deciso per non sovrapporre i lavori al cantiere del nuovo lungomare di viale Pinzon che partiranno a giorni. "Purtroppo sarebbe stato impensabile chiudere contemporaneamente due assi così centrali – spiega Grassi – perché la viabilità cittadina ne avrebbe risentito pesantemente. Meglio attendere la fine di un cantiere per aprirne un altro".

Parallelamente, l’amministrazione ha candidato un primo stralcio dell’opera al bando regionale sui ‘centri commerciali naturali’ per un valore di 300mila euro. "Se riuscissimo a ottenere fino al 70% del contributo – sottolinea il vicesindaco – potremmo alleggerire i costi a carico del Comune e accelerare la realizzazione di un intervento strategico per la città".

La necessità di intervenire, d’altra parte, era sotto gli occhi di tutti. "Oggi via Ovidio è un patchwork di materiali diversi – osserva Grassi – con porfido, sampietrini e betonelle che rendono la pavimentazione irregolare e poco funzionale. Le radici degli alberi hanno creato dislivelli e sei-sette esemplari sono ormai compromessi. Era inevitabile mettere mano a questa strada".

Il progetto punta a restituire ordine e sicurezza a una delle vie più frequentate in estate, con oltre quaranta attività e numerosi alberghi. "Ridisegneremo la carreggiata – spiega il vicesindaco Grassi – e daremo più spazio a pedoni e biciclette. La nuova pavimentazione sarà in asfalto albino, uniforme e resistente. Prevediamo anche piccole aree di sosta con sedute e verde davanti ai negozi, pensate per rendere la via più accogliente e vivibile".

Centrale anche il tema ambientale. "Abbiamo fatto un’analisi su tutti gli alberi: quelli malati saranno sostituiti, gli altri avranno aiuole più ampie per crescere meglio. Inoltre potenzieremo la raccolta delle acque piovane e riorganizzeremo i sottoservizi, così da non dover rimettere mano al manto stradale tra pochi anni". Una trasformazione, insomma, che guarda al futuro. "Vogliamo un’opera che duri nel tempo – conclude Grassi – e che restituisca a Igea Marina un’immagine ordinata, sicura e accogliente, all’altezza del ruolo che via Ovidio ha per la nostra comunità e per i turisti".

Aldo Di Tommaso