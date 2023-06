Slittano i saldi si parte il 4 luglio

Slittano i saldi estivi. Da tempo ormai le associazioni di categoria chiedono di rivedere i periodi dei saldi, inclusi quelli estivi in luglio. La Regione ha deciso di posticipare la data di inizio portando il primo giorno utile a giovedì 6 luglio, prima della partenza della Notte Rosa in riviera. La giunta regionale ha spostato la data di inizio accogliendo le richieste delle associazioni. I saldi sarebbero dovuti partire il primo sabato di luglio, ma questo avrebbe significato vedere comparire le scritte ‘saldi’ fin dal primo di luglio. Portando il termine al 4, gli esercenti avranno un fine settimana in più per vendere a prezzo intero. L’anticipo, tuttavia, vale solo per questa stagione. I saldi estivi avranno una durata massima di sessanta giorni. C’è un altro numero da ricordare: trenta giorni prima dell’inizio dei saldi, stando alle norme regionali, non possono essere fatte vendite promozionali in più settori merceologici: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.