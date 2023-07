Smantellata banda dei Rolex Condannata la basista

Si trovava a processo per concorso in rapina la donna di 47 anni accusata di essere stata nel 2019 la ’basista’ di una banda dei Rolex attiva nella Perla Verde e protagonista di diversi colpi in cui tre uomini di 24, 30 e 40 anni si erano impossessati di orologi di lusso sottratti ai turisti. Da un Daytona da 10mila euro fino a un Patel Philippe da 25mila euro e un altro Daytona Oyster Flex da oltre 25mila euro, sono stati numerosi i "bomboloni saporiti" (come venivano indicati dalla donna ai complici gli orologi di lusso) che la banda avrebbe rapinato secondo quanto ricostruito dal nucleo operativo dei carabinieri di Riccione, coordinati dal pm Davide Ercolani. Una serie di colpi che, però, secondo le accuse i tre complici della donna, tutti originari di Napoli, non avrebbero potuto portare a termine senza l’aiuto dietro compenso della 47enne stessa, individuata dai militari quale basista della banda e colei che forniva ai tre rapinatori una casa sicura – a Cattolica – dove rifugiarsi tra un colpo e l’altro, nonché uno scooter modello Honda 125 con cui svignarsela in fretta dopo le rapine degli orologi di lusso.

Per questo la 47enne nei giorni scorsi è comparsa davanti al Tribunale collegiale presieduto dalla dottoressa Casadei, da cui è stata condannata a 5 anni e nove mesi di carcere, oltre al pagamento di una multa da 1.500 euro (6 anni e 6 mesi quelli che erano stati chiesti dall’accusa rappresentata dal pm Davide Ercolani). Nello specifico, il Tribunale ha quindi ritenuto colpevole in primo grado la 47enne per avere fornito ai complici supporto logistico, dando loro alloggio e mettendo a loro disposizione anche appunto lo scooter utilizzato durante le fughe. Il tutto, consentendo di provocare alle vittime danni di rilevante gravità, come nel caso del Daytona da oltre 25mila euro che fu sottratto a un turista e che portò i carabinieri all’arresto in flagranza della banda dei Rolex.

f.z.