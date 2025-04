Smarrito Ringo, piccione domestico: Rimini tappezzata di volantini per ritrovarlo

Rimini, 30 aprile 2025 – A Marina centro, sui pali della luce, tra annunci di lezioni private e vendite di biciclette usate, da giorni campeggia un volantino inaspettato: “Smarrito piccione domestico”. Siamo abituati a leggere di gatti e cani perduti, ma questa volta si cerca un piccione.

Già, proprio uno di quelli che spesso ignoriamo nei giardini, biasimiamo tra i tavolini dei bar o vediamo camminare impettiti sulle panchine. No, non è la nuova provocazione di Povia — che già anni fa, con la sua canzone “Vorrei avere il becco” ci ricordava che anche i piccioni hanno un cuore.

Questa è la vera, tenera e struggente storia di Ringo. È cresciuto in casa, dormiva su un cuscino, viveva con due gatti e giocava con un peluche a forma di procione. Era geloso della sua cuccia e rispondeva al nome scelto in onore di Ringo Starr. La storia comincia ad agosto, quando Bodil Larsen, danese ma residente a Rimini da oltre cinquant’anni, trova Ringo a terra, caduto dal nido e circondato dalle formiche. Un cucciolo di piccione che non avrebbe avuto molte ore di vita, se non fosse intervenuta lei. Lo ha salvato, nutrito, accudito.

Lo ha fatto crescere in casa, con pazienza e affetto, aiutata da una comunità Facebook specializzata nel soccorso e accoglienza dei colombi. “Mi hanno insegnato tutto, dalla dieta alle esigenze comportamentali”, racconta.

Ringo si comportava come un vero animale domestico. Passava le giornate tra la scrivania e la libreria, si appollaiava sulla spalla della padrona, difendeva il suo spazio con determinazione. “Era molto territoriale. Non faceva avvicinare nessuno alla sua cuccia. I piccioni sono animali intelligenti e sensibili, non sono diversi dai gatti”, dice Bodil. La notte dormiva in gabbia, per garantirgli il riposo necessario e dare anche a lei qualche ora di tregua.

Il suo cibo preferito erano i semi di girasole, ma in quantità controllate. “Il pane non va bene”, precisa. “Li sazia, ma non li nutre. Hanno bisogno di proteine, granaglie, fibre”.

Poi, un giorno, l’imprevisto. Mentre Bodil apriva la porta di casa, si dimentica che Ringo è sulla sua spalla. Lui spicca il volo, forse attratto da un istinto confuso, forse solo curioso. Ma come molti uccelli cresciuti in cattività, Ringo non aveva mai imparato davvero a volare né a cercarsi il cibo. Non aveva genitori a insegnarglielo, e questo nel mondo esterno fa la differenza. “Spero sempre di rivederlo” dice Bodil con gli occhi lucidi. “Ma se non dovesse essere così, spero solo che non abbia sofferto”.

Ringo se n’è andato come se fosse uscito da una fiaba triste, lasciando dietro di sé due gatti, un procione di peluche e una casa più silenziosa.

La sua storia è una piccola, grande lezione su quanto poco sappiamo di animali che crediamo di conoscere. E su quanto siano capaci di dare, se solo impariamo a guardarli meglio.

“Ora sto pensando di adottarne un altro, magari da un centro di recupero”, conclude Bodil. “I piccioni sono compagni meravigliosi. È ora che la gente se ne accorga”.