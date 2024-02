Smartphone e web, tra i ’vecchi’ e i giovanissimi un duello insidioso

Rapetto*

E’ difficile ed inevitabile dover riconoscere che Internet, i social network e i sistemi di messaggistica istantanea sono gli interlocutori preferiti dei giovanissimi. Le generazioni “Z” e “Alfa” scelgono il display di un telefonino al volto in carne ed ossa di un amico o di un genitore, prediligono un video insulso al racconto di un educatore, chiedono ad un motore di ricerca piuttosto che rivolgersi ad un insegnante, idealizzano influencer o youtuber e non riconoscono i tanti eroi di tutti i giorni…

Potremmo continuare nella dolorosa constatazione del declino cui sono condannati i nostri figli. Questa resa senza condizioni sarebbe l’ennesimo errore di chi s’è abituato ad allargar le braccia. Un simile atteggiamento deve esser contrastato. Ma da chi? La risposta è semplice ed è un banale “tutti”. E se ci si chiede “quando”, la replica è “subito” o – ad esser spiritosi – “ieri”.

Riconoscendo che si è indugiato fin troppo a giocare questa difficile partita, vogliamo confidare nel benaugurante “Non è mai troppo tardi” dell’indimenticato maestro Manzi. E’ fondamentale muovere sul fronte degli educatori (insegnanti e genitori) e nella micidiale trincea in cui sono asserragliati i “nativi digitali”. Scegliere prediche e divieti non è la strada giusta perché incentiva la sfida e genera duelli in cui i “vecchi” perdono, ma nemmeno i giovanissimi vincono.

*generale della Finanza