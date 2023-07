Smiaf ad agosto Sul Titano artisti da tutto il mondo

Scatta il conto alla rovescia per la sedicesima edizione dello Smiaf-San Marino international arts festival. L’appuntamento sarà come sempre nel centro storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità Unesco, dal 4 al 6 agosto. Un evento che promuove attivamente le arti performative, con particolare attenzione alla multiculturalità: infatti sono oltre 300 le compagnie che si sono esibite nelle piazze del festival nel corso degli anni, provenienti da più di 36 paesi del mondo. Grazie anche all’opera dello Smiaf, la Repubblica di San Marino è ora un Paese amico dell’arte di strada, fornendo 365 giorni all’anno un servizio che permette agli artisti di tutto il mondo di esibirsi nelle proprie piazze (www.buskers.sm). Il festival è patrocinato dalla segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da associazione Marciamela con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.