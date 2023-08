Smiaf dà i numeri In 30mila sul Titano

Grandi numeri per la sedicesima edizione dello Smiaf, il San Marino international art festival. Nelle tre giornate sono state ben 29.105 le persone che hanno raggiunto i vari parcheggi del centro storico. Da venerdì a domenica sono stati inoltre registrati 14.813 passaggi totali del servizio funivia. I quattro spettacoli a pagamento, novità di questa edizione, hanno fatto registrare più di 60 biglietti venduti per replica, con un picco di oltre 85 persone paganti per l’ultimo spettacolo della Compagnia Artemakia. L’Open Trickline Contest, massima attrazione della parte Extreme, ha visto oltre 15 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi a ritmo di evoluzioni, confermandosi come una delle manifestazioni della disciplina più amate in Europa. Tutte le attività proposte, dal parkour alle mostre, dai workshop ai concerti, hanno regalato al pubblico presente un intenso bagaglio di emozioni. Appuntamento alla prossima estate.