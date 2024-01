Smog alle stelle: oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti

Tira ancora una brutta aria a Rimini. A seguito del bollettino di ieri di Arpae, che ha evidenziato le previsioni di superamento dei limiti giornalieri di Pm10 (le polveri sottili) anche per i prossimi giorni, continueranno oggi e domani le misure emergenziali per ridurre lo smog e la circolazione dei veicoli più inquinanti. Pertanto a mare della Statale 16 oggi e domani, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno girare tutti i vecoli a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2, tutti i veicoli diesel compresi tra la categoria Euro 0 e la Euro 5, nonché quelli alimentati a gpl o metano delle categorie Euro 0 ed Euro 1. Il divieto vale anche per tutti gli scooter e le moto Euro 0 ed Euro 1. Alle limitazioni riguardo il traffico si aggiungono quelle sul riscaldamento: in case, uffici e attività commerciali, così come nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, sarà consentita una temperatura massima fino a 19 gradi, nelle attività industriali e artigianali massima fino a 17 gradi.