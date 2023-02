Smog, tira una brutta aria Stoppati diesel, stufe e falò

Stop da oggi all’intera giornata di domani a falò e stufe a legna e a pellet. Limitazioni al traffico estese anche ai veicoli diesel euro 5. Vietato sostare con il motore acceso. Riduzione delle temperature nelle case, negli uffici e nei negozi. Il giro di viteè stato deciso dal Comune dopo che il bollettino Arpae ha ipotizzato un aumento dell’inquinamento, ovvero "una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10". Le misure emergenziali antismog restano in vigore fino al prossimo controllo, previsto per la giornata di domani, quando Arpae comunicherà "l’eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure".

La riduzione della temperatura "di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati" prevede che non si superino i 19° centigradi "nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali, fino a massimo 17° nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali". Sono esclusi, come sempre in questi casi, ospedali, case di cura, scuole e i luoghi che ospitano attività sportive. Tra i divieti anche quello sullo "spandimento dei liquami zootecnici". Ma "sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo". Da Palazzo Garampi viene annunciato il "potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti".