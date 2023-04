Smontata l’antenna parabolica pericolante

Ore concitate ieri in viale Belluno a Riccione, dove il 28 marzo è stata installata l’antenna Iliad tra le proteste. Poco dopo mezzogiorno i residenti si sono accorti che con le raffiche di vento le antenne paraboliche in cima al palo di 27 metri si muovevano, in particolare una ciondolava, dando l’impressione di staccarsi da un momento all’altro. Col timore che finisse su un tetto, è stata subito chiamata la Polizia Locale, intervenuta sul posto anche su interessamento dell’assessore Simone Imola che ha suggerito di telefonare ai Vigili del fuoco. Ai due comandi intanto era stata inviata una Pec, chiedendo l’immediato intervento per l’incolumità delle persone. Fiato sospeso, poi l’arrivo dei Vigili del fuoco, verso le 14,45, ha rassicurato i residenti, anche se poi di fatto per mettere mano all’antenna è stato necessario chiamare e attendere i tecnici di Iliad, che arrivati da Bologna verso le 17,25. Scavalcata la rete, perché non avevano le chiavi del cancello, si sono arrampicati al palo. Hanno smontato l’antenna parabolica pericolante, facendo poi sapere che torneranno lunedì a sistemare le altre due. Sarà fatta la verifica della conformità sismica richiesta dal comitato.

Nives Concolino