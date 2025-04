Sms cancellati e 86 passi prima di dare l’allarme

Mentre il gip continua a riflettere sulla richiesta di scarcerazione di Louis Dassilva in base a tutti gli elementi a disposizione, oggi sul tavolo del giudice arriveranno anche le memorie della procura in opposizione alla scarcerazione del 35enne indagato per l’omicidio di Pierina. Nel faldone sono attese anche perizie chiave, su tutte quelle sull’audio della telecamera del garage che ha registrato sia le fasi del delitto alle 22.13 del 3 ottobre, che i movimenti nel sotterraneo tra le 8.09 e le 8.20 del giorno dopo. Materiale utile per riscontrare le parole riferite da Manuela Bianchi in incidente probatorio così come in questa direzione va la perizia sul cellulare della donna, per evidenziare l’attività del dispositivo proprio la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina.

Stando agli esiti della consulenza di parte della procura, la Bianchi quella mattina avrebbe ricevuto solo messaggi in entrata nel periodo di tempo utile a verificare la ricostruzione per cui sarebbe avvenuto un incontro con Dassilva prima del ritrovamento di Pierina. Ci sarebbero anche tre messaggi WhatsApp eliminati, risalenti alle 7.40, 8.01 e 8.30, quindi al di fuori del periodo 8.09-8.20, tra l’arrivo in garage e la chiamata ai soccorsi. Nel periodo non sono emerse chiamate, ma solo una connessione dati da 218 secondi tra le 8.13 e le 8.17 con una quantità ritenuta rilevante di scambio dati con la Rete che potrebbe corrispondere a una telefonata, salvo che nella stessa perizia venga poi indicato come ulteriori dati analizzati evidenzino che tra le 7.30 e le 8.30 "attraverso WhatsApp non sono state intrattenute chiamate".

Per quanto riguarda i passi compiuti dalla Bianchi, invece, il cellulare ha registrato un totale di 205 steps tra le 8.09 e le 8.20, anche se di questi siano specificatamente passi di camminata solo 86, mentre il perito ha definito indeterminabili gli ulteriori movimenti.