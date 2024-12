Snaporaz, il soprannome di Mastroianni

Quello che ci siamo chiesti è: cosa significa Snaporaz? Non tutti sanno che Snaporaz è il soprannome del protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni, in Otto e mezzo, il famosissimo film di Federico Fellini. La leggenda che avvolge questi due grandi protagonisti del cinema italiano narra che questo nomignolo sia nato proprio durante le riprese quando Fellini per richiamare sul set Mastroianni, spesso intento a fare telefonate o fumare, diceva in dialetto: "Vin a lavurè, che t’ci snà un puràz!". Per i non romagnoli: "Vieni a lavorare, che sei soltanto un poveraccio!". Il nome Snaporaz a noi richiama l’arte cinematografica e la cultura romagnola, un invito a chi lo frequenta ad aprirsi alla cultura rappresentata dagli spettacoli senza dimenticare la tradizione locale.