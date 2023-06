Soccorsi in mare aperto Il motoscafo cola a picco Salvati i tre diportisti a bordo

Bloccati a bordo del motoscafo che cominciava ad imbarcare acqua a circa mezzo miglio dall’imboccatura del porto di Rimini. Se la sono vista davvero brutta i tre diportisti, tra i quali due anziani, che domenica mattina hanno rischiato di andare a fondo insieme alla barca sulla quale si trovavano a causa di un’avaria improvvisa. Per fortuna la loro richiesta di soccorso è stata intercettata prontamente dai militari del Roan (Reparto operativo aeronavale) della guardia di finanza di Rimini. Nel giro di pochi minuti il terzetto è stato tratto in salvo dai finanzieri e portano sano e salvo a riva.

Tutto comincia attorno alle 8, quando i tre diportisti lasciano il porto di Rimini a bordo del motoscafo diretti al largo per una tranquilla domenica di relax in mezzo alle onde. Dopo aver percorso circa un chilometro, si accorgono però che qualcosa non va. Il natante infatti ha cominciato a imbarcare acqua e la situazione appare subito disperata. Colpa di un malfunzionamento dell’impianto di scarico del motoscafo, detereminato a quanto pare dal surriscaldamento. I tre si danno da fare per cercare di liberare il locale motori dall’acqua che nel frattempo continua a salire rapidamente. Di fronte al pericolo di un naufragio, il terzetto – ormai in preda al panico – decide di far scattare l’allarme.

La loro richiesta passa attraverso la centrale operativa della guardia costiera che nel giro di pochi secondi attiva la squadra del Roan. I militari scendono in campo a bordo del pattugliatore G.221 Capitano Cultrona. Il guardiacosta raggiunge rapidamente il tratto di mare da cui è partito l’sos. I tre diportisti vengono raggiunti in sicurezza e fatti salire a bordo del pattugliatore. Nel frattempo vengono attivati anche i sistemi ’anti-falla’ che salvano il motoscafo dall’affondamento. Il natante sarà quindi recuperato e condotto in porto per essere sottoposto agli interventi di riparazione. Mentre i tre naufraghi vengono riaccompagnati a terra incolumi. È stata compiuta una ricognozione per risalire alle cause che hanno portato al malfunzionamento dell’impianto di scarico. La disavventura dei diportisti si è conclusa con tantissima paura, ma per fortuna senza altre conseguenze.

Lorenzo Muccioli