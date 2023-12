Soccorso al ristorante. Rischiava di soffocare. Premiati i poliziotti eroi

"Se sono ancora vivo è solo grazie all’intervento tempestivo dei tre agenti che mi hanno soccorso. Sono stati i miei angeli. Sperano vengano premiati per quello che hanno fatto: sono stati encomiabili", aveva detto il giorno dopo Mauro Del Bue dalla stanza dell’ospedale ’Infermi’. Un desiderio, quello espresso dal giornalista nonché ex parlamentare e sottogretario, esaudito da Palazzo Garampi. Sono stati ricevuti ieri dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Francesco Bragagni i tre agenti della Polfer che la sera del 13 ottobre hanno salvato la vita a Del Bue, che stava per morire per soffocamento mentre era al ristorante L’Artrov. L’episodio era avvenuto alla cena organizzata con Del Bue e altri ospiti dall’Associazione socialista liberale. L’ex sottosegretario improvvisamente si era sentito male a causa di un boccone di carne che, andatogli di traverso, lo stava soffocando. Del Bue era steso a terra privo di sensi e visibilmente cianotico, quando uno degli agenti (che passava lì in quel momento) ha sentito l’allarme dato dai commensali. Lui e due colleghi hanno prima praticato la manovra di Heimlich, per liberare Del Bue dal boccone, poi l’hanno rianimato con il massaggio cardiaco, salvandogli la vita. E ieri sindaco e assessore hanno voluto incontrare i tre agenti eroi, l’assistente capo coordinatore Michele Montebelli, l’assistente capo coordinatore Gianluca Cervetti, l’agente Antonio La Terza. L’hanno fatto per congratularsi con loro per la rapidità e l’efficacia dell’intervento di salvataggio, nel quale "hanno dimostrato professionalità non comune e grande senso del dovere. Qualità che, da sempre, contraddistinguono gli appartenenti alle forze dell’ordine, che sono ogni giorni al servizio della collettività per il bene comune".

La cerimonia avvenuta ieri a Palazzo Garampi, alla presenza dei responsabili dei tre agenti, è stata anche l’occasione per il sindaco per ringraziare "tutto il corpo della polizia di Stato, composto da donne e uomini che dimostrano a Rimini, in tante occasioni, il loro valore". Gli agenti hanno ricevuto in dono, oltre a una lettera di encomio, la medaglia celebrativa ufficiale del bimillenario dell’Arco D’Augusto, come segno di riconoscenza per il grande gesto di coraggio dimostrato in servizio, che ha salvato la vita a Del Bue. "Si meritavano questo encomio – dice l’ex sottosegretario – per quanto hanno fatto. Perché senza di loro io sarei sicuramente morto".

Manuel Spadazzi