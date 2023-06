Artista messa alla gogna sui social, scatta la denuncia

Rimini, 19 giugno 2023 – Messa alla gogna sui social e coperta di insulti, a volte a sfondo sessuale, body shaming e minacce di ogni tipo. Michela Militano, riminese di 38 anni, di professione artista digitale, madre di un ragazzo adolescente, è stata sul punto di mollare tutto. Arrendersi ai suoi aguzzini anonimi e chiudere la pagina Instagram (oltre 15mila follower) che è la principale vetrina del suo lavoro.

Alla fine ha però trovato il coraggio di ribellarsi. Insieme ai suoi avvocati, Marco e Monica Lunedei, ha depositato una querela. La Procura ha aperto un fascicolo e le indagini sono in corso allo scopo di identificare gli intestatari dei falsi profili utilizzati per mettere in atto la persecuzione. Nel frattempo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, i messaggi persecutori sono cessati e le pagine Instagram incriminate sono state oscurate.

E’ un incubo che finisce?

"Al momento sembra di sì - commenta Michela - anche se per un po’ ho creduto che le vessazioni sarebbero andate avanti all’infinito. Per questo motivo dico: non abbiate paura di denunciare. I social hanno dato agli haters un potere terribile, ma non possiamo permettere che vincano loro. La legge ci dà gli strumenti per tutelarci, anche se l’iter non è semplice facile".

Lei utilizza i social per promuovere le sue opere. Questo la espone a critiche?

"Utilizzo Instagram come una sorta di negozio virtuale. Sono specializzata in arti grafiche, ritratti e autoritratti. Accanto ai follower ci sono anche i detrattori. Mai però avrei immaginato che si potesse arrivare a un simile livello di cattiveria".

Quando è cominciato tutto?

"Nel marzo 2022. All’inizio era soltanto un profilo che mi attaccava accusandomi di plagio. Poi però gli utenti anonimi si sono moltiplicati. Non so se dietro ci fossero più persone o un unico soggetto. Gli insulti e le diffamazioni si sono fatte molto pesanti, toccando anche la sfera personale".

Pensa che dietro ci fosse qualcuno che conosce?

"Non saprei, però a un certo punto nei messaggi sono spuntate informazioni sulla mia vita privata che solo parenti o amici stretti potevano conoscere. La persecuzione è diventata ossessiva. Se pubblicavo qualcosa, dopo secondo appariva l’ennesima presa in giro".

Gli attacchi hanno interferito con il suo lavoro?

"Stavo per pubblicare un libro, ma la casa editrice ne ha deciso il ritiro dal commercio proprio a causa di quei messaggi. Per fortuna gli editori hanno compreso la situazione e ora ci stiamo preparando a lanciare il volume".

Cosa l’ha spinta a denunciare?

"Ero arrivata al limite. Non volevo rinunciare ad anni di fatica. A volte ci sentiamo indifesi ma i mezzi per difenderci esistono".