Social e mondo del lavoro, ecco gli impieghi del futuro

Con l’avvento dei social sono nate nuove professioni come quella dell’influencer o dello streamer, spesso tra le più discusse nel mercato del lavoro. Da molte persone non sono considerate come un lavoro "vero o serio". Per quale motivo non dovrebbe essere così? Uno degli aspetti che spesso alimenta il dibattito su queste professioni è la percezione che siano occupazioni "senza orari", viste quasi come un passatempo. Altri invece dicono che "è solo un qualcosa di momentaneo poiché diventare virali è semplice, soprattutto se si ha un bell’aspetto, si è simpatici o si è fortunati". Per togliere dubbi a riguardo, dobbiamo spiegare nel dettaglio queste attività. Ci sono infatti un po’ di differenze tra il mestiere dello streamer e quello dell’ influencer. Anche se entrambi sono "content creator" e basano la loro carriera lavorando quotidianamente sulle varie piattaforme social. Lo streamer si occupa principalmente di dirette, di intrattenere in tempo reale, per diverse ore, un pubblico virtuale. Essendo in diretta, lo streamer non può fare tagli tramite applicazioni di editing (modifiche al video/foto) e deve stare attento a tutto ciò che dice, mostra e fa. Lo streamer guadagna in primis dalle donazioni dei fan e dagli abbonamenti che il pubblico può fare o regalare. Per lo streamer, oltre alle interazioni di chi lo segue, è altrettanto importante la media degli spettatori a stream (diretta) e il numero di dirette trasmesse mensilmente. Il social più utilizzato in questo lavoro è chiamato ’Twitch’ ma sono talvolta utilizzate altre piattaforme nei quali vengono caricate le clip video delle dirette o altri video: pensiamo a Youtube, Instagram e Tik Tok.

Il lavoro degli influencer è abbastanza diverso, perché si basa principalmente sulla pubblicazione di una serie di foto e video, di varia durata, che richiedono più impegno e tempo nella creazione e nel montaggio. Inizialmente l’influencer ha bisogno di trovare delle idee originali per i suoi video, che deve poi registrare ed editare (modificare). Come guadagna? Principalmente attraverso le collaborazioni con brand (marchi delle aziende), la pubblicità e la vendita di prodotti. In una percentuale minore dalle visualizzazioni dei suoi contenuti. Ci sono inoltre influencer di una certa fama che arrivano a registrare anche 2-3 video al giorno e ad aprire più canali, aumentando così l’incasso e la popolarità. Se entrambi i lavori richiedono tempo, impegno, costanza e la capacità di sostenere diverse spese, perché c’è gente che non li riconosce come mestieri veri e propri?

Francesco Bizzocchi, Mattia Bizzocchi, Rachele Gasperini, Andrea Morande, Anna Pretelli II F