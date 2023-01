Società operaia, l’archivio va in rete

La Società operaia di mutuo soccorso di Santarcangelo ha vinto un bando regionale per digitalizzare il suo archivio storico, custodito in celletta Zampeschi. Il contributo sarà di 11mila euro. "Siamo lieti – dice il presidente Massimo Bottini (foto) – del finanziamento e ora intendiamo avviare il processo della digitalizzazione in modo da coinvolgere il più possibile i cittadini". Fanno parte dell’archivio documenti, manifesti, stampe, spartiti, busti e gli altri oggetti accumulati in oltre 150 anni di storia.