“Sarai socio del Manchester City”, spillano 20mila euro a un anziano

Rimini, 16 febbraio 2024 - Secondo lo scenario che il gruppo di quattro truffatori gli aveva prefigurato, attraverso l’acquisto di monete elettroniche sarebbe potuto arrivare a detenere partecipazioni societarie persino del Manchester City, la squadra di calcio inglese vincitrice dell’ultima Champions League e di proprietà dello sceicco Mansour Al Nahyan.

Un'immagine del Manchester City (foto di repertorio)

Promesse di sogni, sogni di gloria, sarebbero quelle date in pasto a un riminese di 70 anni per saziare la sua fame di investimenti e farlo poi capitolare nella rete intessuta invece dai finti broker e in cui alla fine il pensionato raggirato si era convinto a ’gettare’ un investimento da 20mila euro circa, divisi in quattro bonifici. Una truffa per cui il pensionato aveva già sporto denuncia-querela nell’estate del 2022, assistito nella battaglia legale dagli avvocati Luca Greco e Sauro Muccioli, avviando così le indagini della polizia postale che infine ha individuato i presunti responsabili in un gruppo di quattro individui con base a Roma: un capoverdino di 45 anni e tre italiani, due uomini di 42 e 50 anni e una donna di 36.

Un gruppo di sedicenti ’maghi dell’investimento’ nei confronti dei quali proprio nei giorni scorsi si sono concluse le indagini preliminari, con una citazione diretta a giudizio – e fissazione dell’udienza predibattimentale per il 24 giugno a Roma – dove il gruppo dovrà rispondere dell’accusa di truffa in concorso ai danni del pensionato riminese e anche di un’altra vittima, un romano, a cui invece il gruppo era arrivato a spillare quasi 150mila euro.

I fatti contestati ai quattro indagati e che riguardano la vittima riminese hanno inizio nel novembre 2021, quando il pensionato di 70 anni viene contattato al telefono da una ragazza che incomincia a parlargli delle opportunità legate alle monete elettroniche (o cryptovalute), prospettandogli fantastiche occasioni di profitto. Il pensionato all’inizio non è molto convinto, ma la ragazza continua a tempestarlo di chiamate, riuscendo in maniera graduale a piegare la sua diffidenza. Alla fine, dopo una lunga trattativa, e dopo aver parlato anche un presunto broker, il 70enne decide di correre il rischio. Da un numero di telefono straniero, riceve su WhatsApp le coordinate di un conto corrente per il bonifico. Passano le settimane, ma degli utili promessi nessuna traccia. Secondo le denunce presentate dal pensionato col ’pallino’ degli investimenti, il complessivo dei soldi sottratti in questo modo sarebbero ben 71mila euro, ma mentre la denuncia-querela per l’investimento da ventimila euro infine ha portato all’individuazione del quartetto di truffatori, la prima denuncia – riguardante gli investimenti fatti nel mercato azionario – era stata già archiviata dal tribunale di Rimini, vista la difficoltà riscontrata dagli inquirenti nell’identificare i soggetti che si nascondevano dietro alla società fittizia e destinataria dei bonifici.