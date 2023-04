"Soffocati dai miasmi dell’allevamento suino"

"Non possiamo continuare così. In certi momenti della giornata le nostre case sono letteralmente invase dagli olezzi del vicino allevamento di maiali. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto diverse segnalazioni all’Arpae, ma non siamo riusciti a far migliorare la situazione". Un gruppo di residenti, una ventina le famiglie interessate dai miasmi, chiede di spiegare pubblicamente le proprie ragioni. Invocano un ’giro di vite’ riguardo una porcilaia, presente in verità da diversi decenni, "con 1.200 maiali, neri, a poche centinaia di metri di distanza dalle nostre abitazioni". L’allevamento è nella zona di via Cesare Battisti, a Donegaglia, territorio di Igea Marina, a sud del fiume Uso. Le abitazioni sono a nord del fiume, ma in linea d’aria la distanza è contenuta, circa 400 metri. "Per questo in certi momenti della giornata e in determinati periodi dell’anno, soprattutto in estate, che ormai è vicina – continuano i residenti – e con certe condizioni di vento, anche stare anche in casa diventa un problema. Abbiamo chiesto e ottenuto verifiche sulla puzza da parte di Arpae, che sono state fatte e non hanno rilevato emissioni oltre i limiti. Ma gli ’sforamenti’ avvengono in momenti particolari, all’alba di solito, e le verifiche non hanno coinciso temporalmente". Sul problema ci sono stati anche incontri con l’amministrazione comunale. Segnatamente l’assessore alla Sicurezza e protezione civile Cristiano Mauri.

"L’Arpae ha fatto rilievi ed ha comunicato l’estito sia all’amministrazione comunale che all’Ausl – spiega Mauri –. Dagli stessi, a quanto ci è stato indicato per iscritto, non sono emerse eventuali irregolarità. Noi come amministrazione non abbiamo competenza specifica in materia. Ma poiché Arpae ha inviato i risultati dei sopralluoghi, l’ultimo dei quali la scorsa estate, anche all’Azienda sanitaria, il Comune di Bellaria Igea Marina ha chiesto alla stessa Ausl un riscontro ulteriore. Cioè delle proprie valutazioni di tipo sanitario su quanto emerso. Siamo in attesa di riscontri. Se anche l’Ausl ci comunicherà che la situazione non ha criticità, ne prenderemo atto. In caso contrario invece valuteremo quali provvedimenti prendere".

Mario Gradara