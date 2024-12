Sofia Cevoli, dalla Perla Verde a Milano per realizzare il sogno di lavorare nella moda

È dedicata alla giovane riccionese Sofia Cevoli, 33 anni, una delle interviste che saranno pubblicate sull’inserto Vivere Riccione in edicola sabato con il Resto del Carlino. Dalla sua città è volata con la famiglia a Milano dov’è diventata una figura di spicco dello staff di Ermenegildo Zegna, uno dei maggiori brand italiani del settore. È la product manager delle Triple Stitch. A farle spiccare il volo in questo universo è stata l’ultima edizione del concorso nazionale ‘Professione moda - Giovani stilisti’ della Cna-Federmoda, che a Riccione per oltre vent’anni ha visto la partecipazione di stilisti di primissimo piano. Grande la sua passione per gli accessori, in particolare per le calzature. "La scarpa è ciò che serve maggiormente alla persona, se non è fatta bene, fa male, perché è da lì che parte lo stare in piedi", osserva.

Sempre su Vivere Riccione si dà spazio a uno speciale ciclista, è l’88enne Everardo Drelli che ogni mattina sia col caldo, sia quando la colonnina del mercurio precipita verso lo zero, in sella alla sua bici pedala fino a raggiungere le colline. Da decenni è una delle guide dell’Hotel Dory, nonostante l’età, non molla e continua ad allenarsi. Ampio spazio alle iniziative per il Natale. Non mancheranno poi gli ultimi sviluppi sulle strategie del Palacongressi, realtà sempre più in crescita.

ni. co.