Sofia fa ballare anche la Rai con il liscio

Vince titoli italiani a raffica e buca il video. Sofia Ciccioni, 23 anni, protagonista sia nei balli folk sia in quelli caraibici, porta in alto il nome di Verucchio in Italia. Nei giorni scorsi insieme al compagno di ballo Nicola Facondini è stata ospite su Rai Uno a Uno mattina, in una puntata in cui si discuteva la proposta di far diventare il liscio patrimonio Unesco. Prima ha ballato una polka, poi si è raccontata con Nicola davanti alle telecamere. "Ho iniziato a ballare a 5 anni – ha detto Sofia – e mi alleno tutti i giorni tra lezioni, allenamenti, esibizioni e gare". Tesserata per la Rimini Dance Company, dove è seguita dai maestri Chiara Pellegrini ed Enrico Clementi, dal 2020 fa coppia con il ventenne pesarese Nicola Facondini, della Stella Show Dance (i maestri sono Ornella e Pino Chiuselli). Sofia e Nicola si allenano sia in Romagna che nelle Marche. L’hanno fatto anche durante il Covid, essendo agonisti. Entrambi con altri partner sono stati già campioni italiani, lo scorso anno insieme e hanno vinto i regionali e si sono laureati vice campioni italiani. A luglio Sofia ci riproverà partecipando ai campionati nazionali che si tengono a Rimini.