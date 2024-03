Sognando la rivoluzione sulle note dei Queen

Uno spettacolo che ha fatto la storia attraverso una band unica nel suo genere. Il teatro Galli accoglie il musical We will rock you, una potente storia di amore per la musica e la libertà raccontata attraverso gli intramontabili successi dei Queen. Stasera (sipario alle 21) la nuova versione italiana dell’opera, scritta dallo sceneggiatore britannico Ben Elton insieme a due storici componenti della leggendaria band inglese, Brian May e Roger Taylor. Un successo annunciato guardando ai numeri dell’opera. We will rock you ha collezionato 35mila presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023. Il successo è poi proseguito durante l’inverno toccando le principali città. Sul palco del teatro Galli salirà un gruppo affiatato di performer capace di scatenare tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza in scena. We will rock you è prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts. L’ambientazione è in un futuro distopico, dove la musica è stata bandita poiché considerata dal potere pericolosa perché rappresenta un simbolo di unione e condivisione. La reazione al regime riunisce un gruppo di persone molto diverse tra loro, ma decise a resistere al conformismo imposto. Nasce così la ribellione, tra frustrazioni e sogni, alla ricerca di un futuro diverso.

"La storia che è narrata in We will rock you cresce e si evolve insieme ai tempi che passano – spiega la regista Michaela Berlini – Come in ogni edizione da me diretta anche stavolta ci sono dialoghi diversi, battute nuove: una parte del testo è stato rivisitata per renderlo aderente alla realtà in cui viviamo". Lo spettacolo è calato nel reale e "i temi trattati, sono quelli su cui ci si interroga ogni giorno: accentramento del potere, controllo, differenza tra insegnamento e indottrinamento, omologazione attraverso la creazione di bisogni, algoritmi, intelligenza artificiale, social e come tutto ciò si ripercuote nelle relazioni sociali". In tutto questo "la vera protagonista resta la musica dal vivo, quella suonata con strumenti veri, quella che si fa insieme, simbolo di partecipazione e creatività, elementi fondamentali da cui partire per generare un cambiamento. In questa chiave We will rock you non è solo un titolo, ma è una promessa".