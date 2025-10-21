Sogni in vendita sulla Riviera: "La casa è un pezzo della vita"

È stata una delle protagoniste della puntata di ’Case a prima vista’, andata in onda ieri sera su Real Time. Il programma, che mette in gara tre agenti immobiliari per convincere una coppia di acquirenti a scegliere il proprio immobile, è approdato per la prima volta sulla Riviera romagnola. Tra i volti nuovi, Federica Gigio, 27 anni, agente della rete Coldwell Banker Prime Properties, che lavora tra Riccione, Roma e Milano. Giovane, determinata e con un approccio empatico, ha portato sul piccolo schermo la freschezza di una professionista che ama davvero il suo mestiere.

Com’è nata la sua partecipazione al programma?

"La produzione voleva da tempo realizzare una puntata in Riviera. Quando Mariana d’Amico non è stata disponibile per quelle date, mi hanno chiamata per sostituirla. L’immobile che ho presentato era a Rimini, in viale Vespucci 19, a due passi dal Grand Hotel. Il suo valore era di 850mila euro. Gli altri due agenti, Gianluca Torre e Ida Di Filippo, avevano case a Riccione. È stata un’esperienza bellissima, anche un modo per confrontarmi con altre realtà".

Come funziona ’Case a prima vista’?

"Tre agenti propongono ciascuno una casa diversa a una coppia di acquirenti. Dopo le visite, loro scelgono quella che li emoziona di più. È un gioco televisivo, ma riflette davvero il nostro lavoro: capire le persone, le loro esigenze e il loro gusto".

Che coppia aveva davanti in questa puntata?

"Due amiche sulla cinquantina, una di Bologna e una di Rimini, entrambe sposate, molto sofisticate. Cercavano casa a Riccione: due donne eleganti, curiose e molto complici, con un’idea precisa di cosa volessero trovare".

Com’è stato trovarsi davanti alle telecamere?

"All’inizio un po’ strano, poi ti dimentichi della macchina da presa. Con Gianluca Torre e Ida Di Filippo si è creata una bella intesa: con Ida era una continua battuta. L’ambiente televisivo è frizzante, ma serve comunque professionalità e concentrazione".

Si definisce empatica: quanto conta nel suo lavoro?

"Tantissimo. Non vendo solo metri quadri: cerco di capire se chi ho davanti sarà felice in quella casa. Prima di un acquisto chiedo sempre se sono felici di farlo. La casa, per noi italiani, è qualcosa di profondo, un pezzo di vita. Ed è questo che amo del mio lavoro".

Oggi Federica guarda già avanti: "Mi piacerebbe continuare a collaborare con la televisione, ma sempre restando fedele al mio ruolo di agente. Amo la Riviera, la sua luce e la sua energia: vendere qui significa raccontare sogni, non solo immobili. Quando una coppia trova la casa giusta e mi ringrazia con un abbraccio, capisco di aver fatto bene il mio lavoro. E questo, più di ogni telecamera, è ciò che mi emoziona davvero". Aldo Di Tommaso