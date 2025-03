"Sogno di salire sul palco di Sanremo"

"Sogno di salire un giorno sul palco di Sanremo". A svelare il suo sogno nel cassetto è un nuovo talento che si sta facendo strada nel panorama musicale romagnolo. Si chiama Marco Urbinati, ha 19 anni ed è di Bellaria Igea Marina. Un ragazzo con il cuore diviso tra il canto e il pallone. Proprio come Blanco, il suo idolo, anche lui con un passato da calciatore.

Urbinati, come ha avuto inizio il suo percorso musicale?

"La musica è sempre stata presente nella mia vita, grazie a mio padre che si esibisce in un terzetto di liscio romagnolo. A 12 anni ho partecipato al contest televisivo ‘Io Canto’, ma poi ho scelto il calcio come strada. Nonostante ciò, non ho mai smesso di cantare: a casa, con gli amici, con la mia ragazza".

E poi?

"Mio fratello, credendo molto in me, mi ha convinto a partecipare al Tour music fest di Rimini a settembre dell’anno scorso. Nello stesso mese mi hanno chiamato per il concorso ‘Una voce per San Marino’, che porta all’Eurovision song contest. Qualche settimana fa, ho cantato nelle semifinali ed anche se non sono andato avanti resta una bella esperienza. Ricevere dei complimenti e dei consigli da esperti di musica è stato emozionante".

In che modo Bellaria Igea Marina ha influenzato la sua musica?

"La mia città ha una forte tradizione musicale. Qui è cresciuta Raffaella Carrà e il liscio romagnolo ha un’identità ben precisa. Ho cercato di catturare questi elementi nella mia musica. Ad esempio, ‘10 agosto’ è ispirata a un momento speciale: ero sulla riva del mare, al Polo Est di Igea Marina, con la mia ragazza. Ed è questo momento che ha generato l’idea di scrivere questa canzone".

Si ispira a qualche artista?

"Sono un grandissimo fan di Blanco. Ultimamente sto scoprendo nuovi artisti come Olly".

Quali sono i suoi progetti futuri?

"Sto lavorando a una collaborazione con un mio amico, Zanco. A breve uscirà un album e io farò parte di questo progetto. Il sogno più grande? Poter salire un giorno sul palco di Sanremo Giovani".

Aldo Di Tommaso