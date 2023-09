"Sogno un albero per ogni abitante"

Morciano città verde: si chiama così il nuovo portale di Anthea sul verde pubblico di Morciano. "Si tratta di un sito _ spiega il sindaco Giorgio Ciotti _ frutto del censimento del patrimonio verde morcianese". Risulta che Morciano può contare su un patrimonio di 3.200 alberature distribuite nei viali e in più di 50 aree comprensive di parchi urbani, piazze, viali, giardini scolastici, campi sportivi e 19 aree gioco. Sul portale ci sono dati, statistiche e funzionalità ecologiche degli alberi con riflessioni sull’apporto del verde alla vita dell’uomo. "Crediamo molto in questo tipo di censimento _ prosegue Ciotti _ il nostro obiettivo è quello di arrivare a un albero per abitante (dunque circa 7.000 considerando l’attuale popolazione morcianese ndr) nell’arco dei prossimi 5 anni".