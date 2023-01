"Sogno un museo dedicato a Van Gogh"

Esiste a Cattolica una collezione unica al mondo, che il broker, imprenditore ed artista Franco Ariano ha raccolto attraverso aste prestigiose per il mondo e ricerche storico-artistiche da vero appassionato collezionista di alto livello. Oltre 3.200 pezzi tra libri, lettere, oggetti, quadri. In alcuni casi pezzi unici e risalenti all’epoca del noto artista Vincent Van Gogh, perché è proprio a lui che il broker cattolichino si è appassionato portando addirittura Vittorio Sgarbi a Cattolica alla vigilia di Natale in uno storico incontro allo Snaporaz sul tema ’Intorno a Van Gogh’. "Volevo rendere note alcune mie scoperte – racconta Franco Ariano – sulla figura di questo noto artista, che io definirei ancor prima che pittore grande poeta e scrittore. Posso dire di possedere anche un testo originale scritto proprio di pugno da Vincent Van Gogh. I più esperti studiosi ricercano da anni questo manoscritto e nel 2021 alcuni articoli internazionali ne anticipavano i dettagli. La questione è così importante da aver attirato a Cattolica il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi".

Il tema su Vincent Van Gogh e la scia di misteri a lui collegati proposti da Ariano hanno convinto Sgarbi a partecipare ad un incontro a Cattolica durante il quale il noto critico d’arte ha espresso il desiderio di realizzare, in occasione del prossimo 50esimo del Mystfest, una mostra su Dino Buzzati, anche lui legato al mistero come scrittore e disegnatore. Ma ora Ariano ha un sogno, anche per il nuovo anno che è appena all’inizio. Portare a Cattolica, o se possibile nei dintorni del territorio riminese, un nuovissimo museo ad hoc proprio su Vincent Van Gogh, dove esporre i tanti pezzi originali della sua collezione, riconducibili alla vita del noto artista olandese. "Un museo che potrebbe diventare unico nel suo genere – conferma Ariano – e che potrebbe creare un indotto economico-turistico in più per Cattolica".

lu.pi.